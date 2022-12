“Non te lo perdono” GF Vip 7 | scontro finale tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà

(Di giovedì 15 dicembre 2022) GF Vip 7,ancora nell’occhio del ciclone dopo il nuovo confronto conDe. Tutto è successo dopo giorni molto movimentati successivi l’ingresso di Ginevra Lamborghini. Il ritorno tra le mura di Cinecittà dell’ereditiera era proprio funzionale alla dinamica con l’hair stylist dal momento che tra i due il feeling è abbastanza evidente. Tanto che lui si è praticamente dichiarato. “Cosa significa? Ti eccita il fatto che una non ti ascolti, non ti consideri, se la chiami ti dice che deve fare altro?”. “È normale che ti stuzzica e ti faccia anche sorridere questa roba qua? E per quanto possa essere noiosa, se Ginevra vuole fare così per i prossimi 4-5 anni, faccio così anche io… non è che abbiamo 60 anni”, sono state le parole di...

TGCOM

C'è la tristezza e il rammarico dipoter dare un prospettiva concreta di sviluppo al nostro ... Le battaglie si vincono e si, ma l'importante è continuare a lottare per il bene del paese e ...... ma anche delle loro famiglie che soffrono per incidenti e malattie professionali, quandosi tratta addirittura di congiunti chela vita per il lavoro, e questi alberi allestiti in tutte ... Strage Roma, il marito di una vittima: "Non perdono Campiti, ora non facciamolo passare per un matto"