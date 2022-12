Ilary Blasi e Bastian Muller | parla l’ex fidanzata Claudia Aquino | “Ci volevamo bene | diceva che ero ‘troppo figa’ Poi il comportamento strano”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le foto dicon il nuovo compagnohanno fatto ormai il giro della Rete, soprattutto dopo il lungo ponte dell’Immacolata che i due hanno trascorso insieme sulle nevi di Saint Moritz. E le immagini non sono sfuggite nemmeno a, modella tedesca che al settimanale Novella 2000 ha raccontato non solo di esseredi, ma ha anche rivelato alcuni dettagli inediti sulla loro relazione e sul suo flirt conmoglie di Totti. La ragazza ha spiegato di aver conosciutonel bar di un albergo a Francoforte, in Germania, di proprietà di un amico comune: “si è avvicinato a me chiedendo il mio numero di telefono per un suo ...

