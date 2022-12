Il gladiatore 2 | trapelata la data d' inizio delle riprese | è tutto pronto?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nuove informazioni su Il2 sembrano suggerire quale sarà lad'dell'atteso sequel targato Ridley Scott. Non è la prima volta che parliamo de Il2. In precedenza si è accennato a una sceneggiatura "pronta" per il sequel di Ridley Scott e adesso nuove fonti suggeriscono l'. Il sito Worldofreel ha recentemente riportato che la produzione de Il2 inizierebbe a maggio 2023. In base a quanto riportato, alla regia dovremmo trovare nuovamente Scott, affiancato da Dariusz Wolski come direttore della fotografia. Sempre secondo il sito, la storia di questo sequel ruoterà intorno al personaggio di Lucius, figlio di Lucilla e nipote del Commodo di Joaquin ...