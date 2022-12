Dazn aumenta l' offerta | anche basket e Serie C entrano nel pacchetto

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L'sportiva disi allarga e si completa grazie all'accordo siglato in Italia con Eleven Sports. Sulla piattaforma on line del gruppo inglese arrivano il, con Eurolega, Eurocup e ...

Calcio e Finanza

... è stato creato un nuovo pacchetto, chiamato Start, che al prezzo di 12,99 euro al mese consentirà la visione di tutti i contenuti extracalcistici diovvero tutto il basket italiano e il meglio ...Il pianoPlus , sempre a 39,99 euro,a sette i device registrabili e raddoppia le possibilità di visione contemporanea, con 4 dispostivi connessi nello stesso momento, con massimo due ... DAZN aumenta le visioni in contemporanea con un account MILANO (ITALPRESS) – Nelle prossime settimane l’offerta multisport di Dazn sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con Eleven Sports, Dazn accelera ulteriormente il proprio pian ...Sulla piattaforma on line del gruppo inglese arrivano Eurolega, Eurocup e Serie A di pallacanestro e alcune partite della Serie C di calcio ...