Terremoti | lieve scossa questa mattina ad Empoli

Valdelsa.net

... giovedì 8 dicembre 2022 , al largo della Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro, Urbino) con... La sequenza sismica, ancora in corso, è iniziata alle ore 6.32 con unsisma di magnitudo 2.1 ...In genere la maggior parte degli eventi sismici però è diintensità. Le altre scosse ... Seguite la nostra pagina dedicata aiin tempo reale per conoscere costantemente la situazione ... Empoli: lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...Lieve scossa di terremoto percepita dai sismografi dell'Ingv a Empoli questa mattina alle 5.31. L'epicentro della scossa di magnitudo 2.2 ha avuto origine ...