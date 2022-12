Manovra | via libera della Ue La legge di Bilancio passa l?esame della Commissione | timori sul debito

la Repubblica

Da domanial Consiglio europeo. Gas e migranti i primi scogli Si presenterà a Bruxelles forte ... nel pomeriggio, sarà già alle prese con il primo esame: oggi la Ue si esprime sulla. E' il ...... modificando l'iniziale parare contrario - dem e terzopolisti ottengono illibera alle ... altrettanto non si puo' dire sugli altri fronti aperti, a partire dalla. "Il sostegno all'economia ... Manovra, pensioni minime a 590 euro per gli over 75. Via il Reddito a chi non torna a scuola La premier è tornata a rivendicare le scelte sul contante e l’obbligo del Pos. Salvini: «Venerdì il Codice degli appalti in Consiglio dei ministri» ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...