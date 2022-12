La sicurezza stradale diventa un gioco con Babbo Natale Zoomarine e Aci Roma insieme per una festa gioiosa e sicura per tutta la famiglia

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) . Nuove attrazioni, show musicali e, per la prima volta in Italia, l’arrivo di Zoolights: le luminarie interattive per un sano divertimento. Dal 17 dicembre 2022 aE’ iniziato il countdown per le festività natalizie e Santa Claus è già pronto con la coloratissima slitta colma di regali per volare in tutto il mondo, in compagnia delle sue amate renne, per consegnare come sempre i regali ai bambini. Ma sapevate che anche per sfrecciare a velocità fantascientifiche nel cielo esistono delle regole speciali sulla? Per questo il parco divertimentiin collaborazione con Aciha ideato la campagna educativa “viaggia sicuro nel cielo. Fatelo anche voi sulle strade”, con il fine di spiegare alle famiglie, che si apprestano a partire per ...