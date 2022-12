Gianluca Vialli e la malattia | ' Mi fermo | devo aiutare il mio corpo in questo momento'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)si ferma per prendersi cura di sé stesso e affrontare una nuova fase del cancro al pancreas che lo affligge ormai da tempo. Con un comunicato diffuso sui social, l'ex calciatore e ...

sospende i suoi impegni con la Nazionale a causa della battaglia che sta conducendo contro il tumore. 'Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team ...Parole piene di sentimento e commozione, pensando anche a quanto è stato importante l'apporto didurante la vittoria degli Europei disputatisi nel 2021.L'ex centravanti cremonese è impegnato infatti in una strenua lotta contro il cancro, che lo aveva già colpito al pancreas nel 2017.Il capo delegazione degli Azzurri ha annunciato alla Figc la sua assenza in occasione delle prossime gare. "L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo".