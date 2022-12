(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Diegochiede al Napoli didi più, ma Luciano Spalletti lo sta utilizzando poco, il suo agente valuta. L’uscita di Diegopuò essere la chiave di calciomercato del Napoli. Con la cessione del tedesco si potrebbe andare a prendere un giocatore come Ivan Ilic, che secondo le ultime notizie il club azzurro ha già bloccato. L’operazione può essere anticipata a gennaio qualoradovesse essere ceduto durante il mercato invernale. Gli azzurri non hanno grande necessità di intervenire sul mercato, ma Giuntoli vaglia sempre possibili occasioni a sorpresa. Napoli, Cessione: parla l’agente Busiello Ai microfoni di Tmw, l’agente Marco Busiello dice: “Diego è un ottimo giocatore, ha sempre giocato ed è un ragazzo splendido. Come tutti ...

napolipiu.com

... Salvatore Sirigu La SalernitanaSirigu, ma lui non è convinto (CorSport) La Salernitana è ... La Salernitana è interessata anche a Diegoma il tedesco non sembra intenzionato a partire. ...Il Verona valuta Ilic 25 - 30 milioni, che il Napoli non intende investire. Il tedescorestare e comunque il suo ingaggio è troppo oneroso per la Salernitana Verona 08/05/2022 - ...e se... Demme: "Vuole giocare di più, offerte importanti le consideriamo" L’obiettivo primario è il centrocampista del Verona Ilic, sul quale c’è la concorrenza della Lazio. Ilic-Napoli: le ultime sulla trattativa. Secondo quanto scritto sull’edizione online di Repubblica, ...Marco Busiello, agente del centrocampista azzurro Diego Demme, ha rilasciato una intervista a Tuttomercatoweb: "Diego è un ottimo giocatore, ha sempre ...