Covid | non servirà più il tampone negativo per terminare l’isolamento | le novità del dl Rave

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Addio aldi “uscita” dalper i positivi al. Dopo 5 giorni dalla scoperta dell’infezione si potrà tornare a uscire senza la necessità di essere risultati negativi a un test. È la principalecontenuta in un emendamento al decretoapprovato dalla maggioranza al Senato. Perché l’allentamento delle misure diventi effettivo manca ora solo il via libera della Camera. Resta da chiarire se la norma varrà anche se la persona contagiata presenta ancora sintomi o meno. Per come è stata concepita la norma – cioè la soppressione di una precedente che vincolava la ‘libertà’ di spostamento a un test con esito– sarà così: anche chi ha ancora la febbre, tosse o altri sintomi potrà lasciare il proprio domicilio. Tuttavia potrebbe arrivare una circolare del ...