Covid | morto un 30enne in provincia di Frosinone

, 30ennea Frosinone: Alessio si era aggravato Alessio era da poco risultato positivo al coronavirus ; le sue condizioni si sono subito aggravate e alla fine non ce l'ha fatta. Come ...... specialista in malattie infettive apparsa più volte in televisione durante la pandemia- 19 ... La dottoressa ha rivelato questa mattina che suo marito èa causa di un aneurisma all'aorta. ...Covid, morto il 30enne Alessio Incitti: il giovane lavorava come cuoco presso l'istituto alberghiero di Ceccano.Milano, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Fornire raccomandazioni per la gestione del Long Covid, assicurando a tutti i pazienti un'assistenza uniforme sul territorio nazionale. E' l'obiettivo di un primo ...