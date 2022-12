Traffico Roma del 13-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione si rallenta lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra via Appia via Casilina trafficata anche via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale azione 100 alla + latinosostenuto in via Cilicia tra via Cristoforo Colombo e Via Dina verso San Giovanni rallentamenti poi in via del Muro Torto tra via del Galoppatoio e via Luisa di Savoia verso il lungo per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità