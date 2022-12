Texa - Luca Magnotta è il nuovo direttore generale

(Di martedì 13 dicembre 2022), azienda trevigiana specializzata in strumenti diagnostici, dispositivi per la telediagnosi, stazioni per la manutenzione degli impianti A/C e analizzatori di gas di scarico, ha nominatoqualeGarage Equipment e Telemobility in sostituzione di Luciano Marton. Nato a Torino nel 1976,ha maturato una ventennale esperienza in Magneti Marelli dove ha ricoperto, dal 2014 al 2017, il ruolo didi Magneti Marelli Electronic & Powertrain in Brasile e poi, rientrato in Italia, ha assunto la posizione diMarketing, Vendite e Sviluppo della linea di Business Electronics. I compiti. Il suo arrivo inconsentirà all'azienda di ...

, azienda trevigiana specializzata in strumenti diagnostici, dispositivi per la telediagnosi, stazioni per la manutenzione degli impianti A/C e analizzatori di gas di scarico, ha nominato...Magnotta è il nuovo Direttore Generale di: sostituisce il Dott. Luciano Marton, cui vanno i ringraziamenti dell'azienda