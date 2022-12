Qatargate | Scotto | ' noi non associabili a chi si arricchisce usando istituzioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Panzeri è stato sospeso da Articolo Uno e depennato dall'anagrafe degli iscritti. Lo abbiamo fatto subito e senza esitazione. Quanto è accaduto ci ripugna e ci sconvolge: proprio perché Panzeri non era un passante, il suo si configura come un vero e proprio tradimento dei nostri valori e della nostra idea di politica. Ci sentiamo parte lesa e difenderemo il buon nome di questa comunità politica in ogni sede". Così Arturo, coordinatore nazionale di Articolo Uno, a Radio radicale. "Ilci racconta di una democrazia molto fragile, esposta a continue incursioni di lobbies e persino di stati stranieri. Ci parla dell'indebolimento della politica e del suicidio di alcuni mondi ed esponenti della sinistra, anche in Europa purtroppo. Non si può fare tutto e il contrario di tutto. La questione morale esiste anche ...