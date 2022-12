Corriere dello Sport

Un testimonial come Cristiano, il calciatore più popolare del mondo, è essenziale per abbeverare il progetto di visibilità mediatica ...Kanela palla troppo sotto e con il corpo spostato all'indietro, per la forza con cui ha ... con una media nettamente migliore di Cristiano, Lionel Messi e Robert Lewandowski, sia quelli ... Ronaldo prende tempo sul futuro CR7 torna sull'eliminazione del suo Portogallo con un lungo messaggio su Instagram. E chiude con un sibillino: 'Adesso ognuno tragga le sue conclusioni' La delusione immensa, il pianto disperato in ca ...Cristiano Ronaldo, delusione dopo l'eliminazione dal mondiale. Georgina prende le sue difese: che attacco al ct Santos!