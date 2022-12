Jacobelli | “Ecco cosa prevedo sul 2023 del Napoli L’AIA va rifondata”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Xaviercommenta quanto sta accadendo ai vertici dele parla delin previsione del. Xavier, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Da un lato Trentalange ha sacrosanto diritto di farsi interrogare ed essere ascoltato. Dall’altro, la situazione si è fatta chiaramente insostenibile dopo la vicenda D’Onofrio. Bisogna rifondare in maniera totale, ora più che mai ha bisogno di chiarezza e di vedere ridisegnati i propri vertici. Il Mondiale in Qatar? Queste due semifinali confermano come il tasso tecnico internazionale si sia elevato ovunque. Un tempo squadre come il Marocco non venivano considerati capaci addirittura della qualificazione al Mondiale. Il Marocco ha subito un solo gol finora, per giunta un’autorete: ...