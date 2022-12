Il balaclava è ancora di moda per l’Inverno 2022 23 ?

Leggi su amica

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La passata stagione, dopo l’amatissima sfilata di Miu Miu sulla neve, si era assistito alla nascita di un nuovo trend: il passamontagna. Di tutte le forme, colori e tessuti, dalle it-girl alle celebrity, è diventato un must. Nonostante la comodità indiscutibile e la capacità ineguagliabile di tenere al caldo viso e collo, la sua silhuette continua a far discutere. A distanza di un anno, con tendenze che vanno e vengono, ildi? Ecco la risposta definitiva dell’Inverno2023. Il passamontagna èIn? Dal look di Kim Kardashian al Met Gala del 2021 alle passerelle dell’anno seguente: il successo del passamontagna è stato sotto gli occhi di tutti per intere stagioni. E si conferma, anche questo inverno, un must-have dei winter look più glamour. Da quelli crochet fatti a ...