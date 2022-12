Fedele | “Lobotka? Il playmaker dell’Inghilterra è superiore Dal Marocco prenderei due talenti”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Enricoritiene che ilmentre dalprenderebbe due calciatori Enricopunta la propria attenzione sul reparto dei centrocampisti. Nel corso del suo consueto intervento ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live – Forza Napoli Sempre, l’ex dirigente del Parma dichiara. “Stanislavè un calciatore unico: non ce ne sono come lui, in giro per l’Europa? Non è così.serve al Napoli come un fusibile: è bravo a cucire, ma ce ne stanno tanti, come lui. Ad esempio, ho visto un grande centrocampista nell’Inghilterra: si chiama Declan Rice ed ha un’intelligenza tattica incredibile,, ...