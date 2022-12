“GF VIP” 7 | urla di dolore nella notte | cos’è successo

Nottata movimentata al GF. Daniele Dal Moro ha litigato con Charlie Gnocchi subito dopo la puntata e poi ha discusso ...A me non piace come parli non capisco un ca**o quando parli! ' Altobello...Cosa è successo a Sarah Altobello Come detto, nella notte nella Casa del GF, Sarah Altobello ... Non riesco a muovere il costato', ha spiegato meglio la Altobello tra le lacrime e ledi dolore.Dopo la diretta andata in onda ieri sera, Sarah Altobello ha avuto un malore durante la notte al Gf Vip. La gieffina dopo essersi coricata nel letto si è messa ad urlare chiedendo disperatamente ...Urla di dolore e spavento nella notte al Grande Fratello Vip dopo la ventunesima puntata. A lanciare le grida è stata Sarah Altobello che è stata vittima di un malore e ha chiesto soccorso. La donna ...