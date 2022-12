Enzo Salvi | morto il papà Antonio | grave lutto per l' attore Il triste post su Fb | ' Non so se ce la farò senza di te'

(Di domenica 11 dicembre 2022) È, per tutti Tony,dell'romano. A dare la notizia è stato lo stesso cabarettista, attraverso il suo profilo social: 'Ciaomio. Te ne sei andato all'...

, morto il papà Antonio: grave lutto per l'attore. Il triste post su Fb: 'Non so se ce la farò senza di te' Enzo Salvi perde l'amato papà Tony: la data dei funerali È morto Antonio Salvi, per tutti Tony, papà dell'attore romano Enzo. A dare la notizia è stato lo stesso cabarettista, attraverso il suo profilo social: ...Si è spento improvvisamente il signor Antonio Salvi, conosciuto da tutti come Tony, padre del noto attore romano Enzo Salvi. Ad annunciare la triste notizia sui ...