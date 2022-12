14 dicembre | primo Open Day dell’istituto Veneziano – Novelli

(Di domenica 11 dicembre 2022) Si terrà il 14ilDay. Si tratta di un’occasione importante in cui la scuola si presenta alla comunità e offre momenti significativi di condivisione di finalità e contenuti, modelli educativi e organizzativi. Aperta a tutte le famiglie del territorio a partire dalle ore 15 : 30, la scuola fornirà le informazioni necessarie per le iscrizioni alle sezioni dell’infanzia, alle classi prime della primaria e a quelle delle medie per il prossimo anno scolastico e illustrerà l’offerta formativa inserita nel piano triennale delle attività. I genitori saranno accolti dal dirigente scolastico, dal personale, da tutti i docenti e da tanti allievi “tutor” e invitati a conoscere spazi e ambienti, attività e progetti. Le attività di orientamento ...

Centro per il libro e la lettura

...Mercoledì se fosse un mash - up di Jenna Ortega e Christina Ricci Stefano D Onofrio - 10... La Ricci invece ha interpretato il ruolo di Mercoledì nei film de La famiglia Addams , il cui......Mercoledì se fosse un mash - up di Jenna Ortega e Christina Ricci Stefano D Onofrio - 10... La Ricci invece ha interpretato il ruolo di Mercoledì nei film de La famiglia Addams , il cui... All'Università di Perugia il 1° e 2 dicembre il primo convegno scientifico internazionale sulla Lettura ad Alta Voce 3' di lettura 11/12/2022 - Le festività natalizie sono alle porte e insieme al primo bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno dall’Associazione ProCupra si arricchisce il calendario delle in ...6' di lettura 11/12/2022 - Si terrà a Pesaro, lunedì 12 e martedì 13 dicembre, il primo festival Regionale di Teatro in Carcere, un progetto dell’Ufficio del Garante dei diritti della persona della Re ...