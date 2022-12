Traffico Roma del 10-12-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto chiusa la tangenziale est per incidente in corrispondenza della galleria uscita via Monti Tiburtini possibili rallentamenti in direzione San Giovanni chiusa da questa mattina per lavori di potatura via Merulana tra piazza di San Giovanni in Laterano Viale Manzoni In entrambe le direzioni fino alle 17 in programma partite dalle 9:30 una manifestazione in via XX Settembre possibili difficoltà nell’area circostante e alle 10 avrà inizio la manifestazione con corteo per i diritti umani che partirà da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza Madonna di Loreto previste 2000 persone deviate limitate molte linee bus attenzione alla pioggia che l’intera giornata interessa era la capitale l’intero Lazio diramata dalla Protezione Civile allerta arancione per criticità idrogeologica e temporali attivo il piano mobilità per ...