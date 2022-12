Salerno | sbarco nave Geo Barents | cronoprogramma legato a condizioni meteo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ terminata da poco in Prefettura auna riunione per coordinare le operazioni che riguardano l’approdo e lodi 248 migranti a bordo dellaONG di Medici senza Frontiere. Se non dovessero esserci ulteriori peggioramenti dellemarine, ( laviene seguita anche attraverso i sistemi della capitaneria di porto di) la Geo, ladi ricerca e soccorso in mare dovrebbe arrivare per le 5 di domani mattina. Dopo una prima riunione in prefettura, con i vertici delle forze dell’ordine, protezione civile, emergenza, è in corso un secondo incontro operativo presso la questura di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.