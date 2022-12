... che dal 18 novembre scorso subisce continui cambiamenti relativi alla, per via di ... Quando torna in onda, quindi, il rotocalco pomeridiano del primoAlberto Matano torna lunedì ...Domenica 11 dicembre si rinnova l'appuntamento con Mara Venier e la sua Domenica In . Il talk del primosarà proposto innel pomeriggio, una settimana dopo il ritorno, in seguito alla pausa forzata per le partite dei Mondiali in Qatar. E non mancheranno i grandi ospiti per la ...Le novità della programmazione Mediaset in daytime: dal 22 dicembre inizia la pausa natalizia per Uomini e donne ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...