Mattia Binotto | quale futuro? Un top team di F1 chiude le porte

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’addio è ancora fresco e i piani in vista del prossimonon sono ancora chiari. Anzi: non sono ancora decisi. E, forse, non potrebbe essere altrimenti:ha passato una vita in Ferrari e la separazione recente andrà certamente a rivoluzionare la sua vita. Ci sarà ancora unper lui in Formula Uno? Sì, ma non in Mercedes.: il “No” di Mercedes Unche non sarà certamente in Mercedes. È stato direttamente Toto Wolff,principal della scuderia di Brackley, a raccontare al sito ufficiale della Formula Uno del suo veto negativo su un possibile approdo dell’ex collega di Ferrari: “è rimastoprincipal della Ferrari più a lungo di ...

Dopo le dimissioni ditutti gli indizi sembrano puntare verso il francese Frederic Vasseur , che Leclerc conosce bene avendolo avuto come boss in Sauber e con cui ha un bel rapporto. ...Sul tema Team Principal, dopo l'uscita di scena di, Leclerc ha detto: 'Ho piena fiducia in John Elkann e Benedetto Vigna per fare la scelta giusta. Auguro il meglio a, ...Anzi: non sono ancora decisi. E, forse, non potrebbe essere altrimenti: Mattia Binotto ha passato una vita in Ferrari e la separazione recente andrà certamente a rivoluzionare la sua vita. Ci sarà ...Il ferrarista ha ritirato il trofeo di vice-campione del mondo alla premiazione FIA di Bologna. Il monegasco è molto fiducioso per l'anno prossimo nonostante l'uscita di Binotto: 'Mi ha chiamato per c ...