Il Mereghetti è lì sul comodino a confortarci da 30 anni E sbaglia chi lo considera libro demodè

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilcompie trent’, ma non li dimostra se non fosse che è leggermente ingrassato. Il suo ‘ne’ del cinema (detto confidenzialmente Il) pesava infatti, nell’edizione 2019, 4,2 chili, contro i 4,6 di questa nuova del 2022, appena uscita. Del resto, l’aumento ponderale è fisiologico per un’opera di consultazione itinerante che cresce nel tempo: più film da aggiungere, più grammi. Il primo dizionario realizzato da Paoloporta la data del ’92- ’93 ed era un unico volume, oggi sono tre e custoditi in un cofanetto utilizzabile anche per penne e blocchetti per appunti. Ossessionato da chi gli chiede perché, in un mondo dominato dalla rete, non si decida a informatizzare la versione cartacea (7554 pagine più 2336 di indici di registi, titoli originali e attori), ...