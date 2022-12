Cacciatore bergamasco di 43 anni perde la vita nel Pavese

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dramma sabato mattina nel, dove undi 43ha perso lastroncato da un malore. È successo nelle campagne di Robbio, in Lomellina, nella zona compresa tra cascina Comunità e cascina Bianca. Poco dopo le 11.30 una persona che stava transitando a piedi in questo tratto campestre, è stata richiamata dai latrati di un cane. L’animale era vicino al suo padrone, che giaceva immobile sul terreno. Subito è scattato l’allarme. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, provocato quasi certamente da un problema cardiaco. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato ulteriori accertamenti. Tre giorni fa era avvenuto un episodio analogo, sempre in Lomellina, nelle ...