Sciopero per stipendi al New York Times | è il primo in 40 anni

Il primo sciopero in 40 anni per il New York Times: oggi più di mille lavoratori scioperano per 24 ore per chiedere sostanziali aumenti, in un contesto di inflazione e aumento del costo della vita a New York. Circa 1.100 giornalisti e altri dipendenti del prestigioso quotidiano incrociano le braccia da ...Martedì 13 dicembre 4 ore di sciopero dei treni in Sicilia. Filt-Cgil e Uiltrasporti contro la manovra del Governo: «Asfittica e deludente».Satira anarco liberista. Con un incredibile comunicato stampa l'associazione dei "padroni" annuncia di "comprendere" le ragioni dello sciopero del 16 dicembre di Cgil e Uil, a cui non aderisce la Cisl ...