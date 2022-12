Calcio News 24

... non distante dall'ortocentro geografico né da quello del campo, l'interno già dell'e ora ... un 6,5 (almeno) assicurato nelledel lunedì, non di rado condito da assist preziosi, da gol ...QUI TROVERETE CRONACA EDI TUTTE LE PARTITE SEGUITE PRIMAVERA 2 : Monza - Como PRIMAVERA 3 : Renate - Lecco UNDER 19 : Giana Erminio - Varesina UNDER 18 : Milan -UNDER 17 A - B : ... Pagelle Atalanta Frankfurt: i voti ai protagonisti del match - VOTI Calciomercato Atalanta, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport in edicola, il club bergamasco intanto prepara le quattro amichevoli in vista del ritorno della Serie A. L'amichevole di stasera contr ...Punto che muove la classifica o ennesima occasione persa Soli pari fra Palermo e Como al termine della sedicesima giornata. Le pagelle.