No! Questa foto non è del 2022 e non riguarda un record di freddo in Russia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) «Mai stato cosìdela Oymyakon, in: -71.2 gradi». Questo è quello che si legge nella descrizione di alcuni post su Facebook che, per sostenere che il riscaldamento globale sia una bufala, condividono unadi un bulldozer ricoperto di ghiaccio, con a fianco un uomo dalla barba e i baffi congelati dal. Ci sono vari elementi che non tornano in questi post, che condividono un solo dato vero – ildi temperatura – per sostenere una tesi ampiamente smentita. Per chi ha fretta: L’immagine diffusa è unmontaggio di immagini datate, quella del mezzo circola almeno dal 2008. Unmontaggio viene condiviso per sostenere che il cambiamento climatico non esista. Ad esso viene associato il ...

