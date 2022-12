Calciomercato com – Vieri racconta un retroscena sul trasferimento al Milan | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 2022-12-09 01:50:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Intervenuto sulla BoboTv,un interessante: ”Vi dico una cosa che non sa nessuno. Quando vado al, io vado via dall’Inter per giocare in vista del Mondiale. Per questo ho scelto il. Dopo 6 mesi, meritatamente non giocavo, facevo fatica a fare tutto. Sono stato da Dio con Ancelotti. Parlo con Lippi e mi dice di giocare dopo gennaio, in vista dei Mondiali. Decido di andare a giocare, scelgo Monaco perché soffrivo per la panchina. Stavo benissimo al, ma dovevo giocare. Preferivo andare in Serie B, ma giocare 90 minuti. Stavo bene, giocavo e segnavo, poi mi sono fatto male. Lippi mi dice: “Guarda Bobo, tu devi venire con me ai Mondiali. Non so se ...