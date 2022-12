The Bad Guy | la recensione | vendetta quando voglio

Leggi su screenworld

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Basta un dettaglio per raccontare tutto. Un dettaglio per prendere le distanze dalla realtà e allo stesso tempo rendere una storia ancora più realistica. Siamo in un’Italia che è quasi la nostra Italia. Da cosa lo capiamo? Da un cartellone pubblicitario che annuncia l’imminente costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Assurdo, vero? Un piccolo what if che ci mette subito nella giusta prospettiva: siamo dentro una specie di distopia al limite del grottesco, che non smette mai di essere verosimile. Ci sembrava la prima cosa da dire nella nostradei primi due episodi di The Bad Guy (su 6 totali), la nuova serie tv made in Italy targata Prime Video. Uno show dal retrogusto agrodolce tutto nostrano, che ha la grande intelligenza (e furbizia) di ribaltare la “solita storia di mafia” con un approccio pop sarcastico e brillante. La sensazione è quella di ...