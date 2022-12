Smalling-Juventus | caos totale | clima incandescente nella capitale

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Lasembra poter bussare alla Roma per, uno dei migliori centrali del campionato italiano nell’ultimo anno e mezzo. LaPresseI bianconeri, nell’ultima sessione di mercato estiva, hanno portato Bremer alla corte di Allegri; il brasiliano, arrivato dopo un testa a testa con l’Inter, ha subito dimostrato di potersi imporredifesa di una squadra con le ambizioni dei bianconeri. Un reparto, quello arretrato, che potrebbe vedere l’aggiunta di un tassello importante nel prossimo mercato estivo. Si tratta di. Il centrale della Roma è sicuramente uno dei migliori difensori della Serie A per quanto riguarda l’ultimo anno e mezzo; forte fisicamente, abile nel gioco aereo, bravo nell’anticipo e decisamente pericoloso sulle situazione di palla inattiva. In questa stagione,...