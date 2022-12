Per chef Rubio si mette male Il tweet su Israele? Altri più gravi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) C'è anchetra i 24 denunciati da Liliana Segre per gli insulti e le minacce subite online, per i messaggi di odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte. Il cuoco, al secondo Gabriele Rubini, risponde su Twitter alla senatrice a vita. «Chiederei a Liliana Segre di denunciare i crimini della colonia d'insediamento israeliana e dell'esercito nazista che da 74 anni porta avanti la pulizia etnica del popolo nativo palestinese (semita) sarebbe incitare all'odio? I silenzi di parte sono odio, non chi resiste», scrive, spiegando di «non aver ricevuto nulla qui a Frascati». Non smorza i toni, ma anzi li alza e dice: «Volevo informare la mafia sionista che mi perseguita ormai da quasi dieci anni - che qui a Frascati ancora non è arrivato nulla, quindi mi fa piacere sapere che tutti sionisti grazie alla ...