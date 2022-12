Padovan | Il Napoli è la dimostrazione che il gruppo fa la differenza | ha una rosa lunga con giocatori straordinari

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Giancarlo,giornalista,è intervenuto a "Si Gonfia la Rete"su Radio Crc,ecco le sue parole : "Ilè lache ilfa la. Abbiamo avuto troppi esempi in questo Mondiale in cui il singolo ha trascinato determinate squadre. Ilè squadra sempre: sia quando ci sono i titolari che quando non ci sono. Penso che sarà l’anno di Spalletti secondo merito. La parte più grande l’avrà fatta Spalletti. Io all’inizio pensavo che ilavesse unabuona ma non eccezionale e neanche tanto. E invece ilha una, deiche sono arrivati e un allenatore che in ...