La riforma fiscale del governo Meloni | concordato per Partite Iva e «grazia» di pene e multe per gli evasori

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Taglio delle sanzioni amministrative «troppo elevate». Che nei confronti dei contribuenti italiani sono «espropriative» rispetto al resto d’Europa. Revisione di quelle penali. Ladelsarà presentata a febbraio. E punta, ha spiegato il sottosegretario Maurizio Leo in commissione al Senato, «a riscrivere non solo le regole di un sistema tributario ormai datato e troppe volte rattoppato, ma soprattutto il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti». Come? Cancellando la sanzione penale per gli omessi versamenti. E rivedendo le norme sulla dichiarazione infedele. Perché «il contribuente rischia il penale per il superamento lieve di certe soglie che all’estero sono punite solo con la sanzione amministrativa». Un colpo di spugna per l’evasioneche potrebbe ...

