Paura per Antonino Spinalbese | malore nella notte al Grande Fratello Vip | fan preoccupati

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)Vip,per: come stadiper, cheha accusato unall’interno della Casa delVip. L’ex compagno di Belen Rodrigueztra martedì 6 e mercoledì 7 dicembre ha accusato forti crampi addominali. L’hair stylist è stato soccorso da Oriana Marzoli, con la qualeha instaurato una relazione all’interno della Casa di Cinecittà, seguita da Patrizia Rossetti, Wilma Goich ed Edoardo Tavassi. Al momento non risulta che il concorrente sia uscito momentaneamente dalla Casa per farsi visitare, ...

AGI - Agenzia Italia

questo voglio scegliere con la mia testa, imparare a guardare al mio fisico con affetto anziché con, recuperare le cene saltate, stare lontana dalla violenza e imparare a perdonarmi. Voglio ...Matrovare una soluzione, è fondamentale individuare il periodo da cui ha iniziato ad adottare questo comportamento di isolamento volontario e analizzare tutta la situazione. Hadi qualcosa ... L'Europa nella morsa del freddo. Cresce la paura per blackout e rincari Terremoto in provincia di Latina. Una scossa, con epicentro ai Castelli Romani, è stata distintamente avvertita ieri, nel primo pomeriggio. Stando ai dati in possesso, l’epicentro ...Il netto 4-1 inflitto alla Corea del Sud conferma per il Brasile il ruolo di favorita d'obbligo per il trionfo ai Mondiali in Qatar. Una consapevolezza che però potrebbe ...