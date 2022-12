(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - La misura che prevede unin più diparentaleall'80% per le mamme, prevista in manovra, "sarà corretta: noi presenteremo un emendamento, condiviso dal governo, perché ilin piùall'80% possa essere usufruito dalla madre o dal padre". Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice di maggioranza sulla manovra.spiega poi di aver proposto, "ma è da verificare se si possa fare", di portare ilda 1 a 3 i mesi aggiuntivi, con i mesi successivi al primo "al 67%, o tutti e tre i mesi al 67%, in modo da fare una vera politica per la famiglia".

La Svolta

Negli anni si sono rincorse varie piste investigative, dal coinvolgimento deiGrigi e quindi ... Laserviva a creare il primo depistaggio : farsi notare da chi stazionava al Senato nell'...... i capigruppo dei partiti di maggioranza, Foti e Malan per Fdi, Molinari e Romeo per la Lega, Cattaneo e Ronzulli per Fi, al tavolo anchedi Noi Moderati. 'L'impianto' dellaresterà ... Ultimo'ora: **Manovra: Lupi, 'mese in più congedo pagato all'80% anche per i papà'** Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. che prevede anche questa misura.(Adnkronos) - Al via il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla manovra. Con il premier Giorgia Meloni, i capigruppo dei partiti di maggioranza, Foti e Malan per Fdi, Molinari e Romeo per la Lega ...