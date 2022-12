Traffico Roma del 06-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto ancora un incidente sulla tangenziale all’altezza dell’uscita a Conca d’Oro via delle Valli in direzione dell’Olimpico rallentamenti a partire dalla A24 per incidente incolonnamenti anche sulla carreggiata interna del raccordo tra la diramazione disud e la Pontina è proprio sulla Pontina un altro incidente causa code tra Castel di Decima e Castelno verso Pomeziarallentato per incidente anche in via Della Lega Lombarda all’incrocio con Piazza Carlo Magno in direzione della Tiburtina ancoraintenso sulla Salaria ci sono file dalla tangenziale al viale Liegi ed è rallentata anche circolazione in viale Liegi e in Viale Dei Parioli in via Aurelia Antica in corso lavori all’altezza di via delle Fornaci il transito avviene a ...