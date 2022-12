Roma | Gualtieri in tv | buche e termovalorizzatore | il punto

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roberto, ospite questa mattina nel corso di Viva Rai 2 con Fiorello ha parlato di, animali in città e soprattutto. “Sarà fatto, perché è una vergogna,aveva la discarica più grande d’Europa.” ha detto il Sindaco. “Poi è stata giustamente chiusa e non s’è fatto più niente. Noi prendiamo i rifiuti e li mandiamo nelle discariche, nei termovalorizzatori, in provincia. Chi non lo vuole capirà che è la scelta migliore. Sono in tutte le città e capitali d’Europa ed è una cosa saggia”. Alla domanda su come come funzionano ha quindi risposto: “I rifiuti ci vanno dentro ed esce energia elettrica o riscaldamento”. L'articolo proviene da Italia Sera.