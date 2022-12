Juventus | oggi il primo allenamento | programma differenziato per Pogba

Alla corte di mister Allegri arrivano, martedì 6 dicembre, i 14 giocatori che daranno il via libera alla seconda parte di stagione. I primi a rientrare in gruppo sono gli italiani e gli atleti che non hanno preso parte al Mondiale, ...ci sono i social network e dobbiamo proteggerci da questo" Torino (Italia) 02/11/2022 - Champions League /- Paris Saint Germain / foto Imago/Image Sport nella foto: Christophe Galtier ...La Lazio ha interesse nel prolungamento, perché è un grande giocatore e un grande uomo Sembrerebbe infatti sempre più vivo l’interesse della Juventus per il centrocampista serbo, pedina fondamentale d ...Si riaprono i cancelli della Continassa, Massimiliano Allegri li ha varcati gia' in mattinata. Il tecnico della Juventus e' arrivato nel quartier ...