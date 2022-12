anteprima24.it

... di giorno in giorno, sia in questa residenza imperiale di Vienna che in tutti i luoghi del". ... attivisti lanciano liquido nero su un quadro dia Vienna "La marescialla" dalla Slovenia a ...Un'immersione neldi Gustavper fare esperienza diretta della sua pittura. Al centro commerciale Tiare di Villesse, in provincia di Gorizia, Civita Mostre e Musei presenta un'esposizione sensoriale dedicata ... Il mondo di Klimt in una mostra virtuale a Salerno Uno straordinario viaggio nel mondo di Gustav Klimt realizzato con il patrocinio del Comune di Salerno, promosso dalla ProCulTur e prodotto e organizzato dalla Alta Classe Lab con la Next Event. Una ...Martedì 6 dicembre, ore 10:30, presso Sala del Gonfalone in via Roma a Palazzo di Città a Salerno si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra ‘Klimt Virtual Experience and Images’ che ...