Grave incidente sul Raccordo | un ferito in codice rosso | code dalla Pontina alla Tuscolana

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ancora unsul GrandeAnulare di Roma. E ancora un, purtroppo, in condizioni gravi. Lo scontro è avvenuto poco fa tra due mezzi pesanti, un furgone Iveco e un Nissan: ad avere la peggio l’automobilista dell’Iveco, che è stato trasportato inin ospedale. L’è avvenuto tra lae la, lì dove si registrano chilometri e chilometri di. Al momento, come ci ha fatto sapere Anas, la corsia di sorpasso e quella di marcia sono state riaperte al traffico, ma la viabilità è esclusa sulla corsia di marcia lenta. Presto la strada verrà liberata, ma il traffico è in tilt, come si può immaginare. E gli automobilisti sono incolonnati sul GRA, ancora una ...

VignaClaraBlog.it

Il 25enne porta ancora addosso i segni dell'impatto, in cui era rimasto ferito in modo: ... titolare delle indagini, aveva stabilito che la causa dell'era stata la forte velocità con ...Vezzano Ligure (La Spezia) - Unsi è verificato nella tarda serata di ieri nei dintorni della frazione di Prati quando, per cause ancora da verificare, due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo poi un'... Grave incidente nella Galleria Giovanni XXIII, due i feriti Altra tragedia a Scoglitti. Dopo l'incidente mortale di tre giorni fa, stavolta è toccato a una donna 31enne. Era a bordo di unoo scooter insieme al marito, quando, per causa da stabilire, 0 si sono s ...Un grave incidente stradale è avvenuto nella prima mattinata di oggi sulla corsia Sud dell'Autostrada del Sole a due chilometri dal casello di Cassino. Ci sarebbe diversi feriti, alcuni anche gravi.