Al Ttc progressi su green tech e convergenza sulla Cina

(Di martedì 6 dicembre 2022) Alla chiusura della terza ministeriale del Consiglio commercio e tecnologia (Ttc) si sono definitivamente concretizzate le previsioni: le tensioni transatlantiche causate dai sussididegli Stati Uniti hanno impedito che la riunione producesse più di qualche risultato di facciata. Ma paradossalmente, in virtù dell’importanza strategica dei dossier sul tavolo, i risultati più evidenti sono stati l’avanzamento del dialogo e l’impegno a lavorare in sincrono per eliminare le diatribe e rafforzare la cooperazione. Latoe anche semiconduttori, in relazione alla minaccia sistemica cinese: ecco come Washington e Bruxelles si sono avvite sulle rispettive priorità. LE PREMESSE La strada era già stata indicata da Katherine Tai, rappresentante al commercio di Washington. Poi, con il presidente francese Emmanuel ...

...questo si discuterà anche durante la riunione del Consiglio per il Commercio e la Tecnologia (), ... Né Breton né Habeck si aspettano che i colloqui producano grandi. La scorsa settimana, ...Come osserva il Center for strategic and international studies (un osservatorio statunitense) isul fronte" sono stati lenti ". E sebbene ora i negoziatori abbiano steso la lista della ... Sussidi e green tech, ramo d’ulivo Usa verso l’Ue. In tempo per il Ttc Il Ttc si è rivelato uno strumento fondamentale per coordinare le sanzioni e sferrare un attacco congiunto alla macchina bellica russa, oltre ad aiutare il progresso delle democrazie digitali in altri ...