Tetto ai contanti | Squeri FI a iNews24 | “Non è questo il modo per contrastare le attività criminali”

Video su questo argomento "al contante e Pos". Cosa ha detto Bankitalia in audizione 'Io - ... quindi pago in bancomat, carta di credito, inma diciamo che sotto una certa cifra bisogna ..."Più fai salire ilal contante meno favorisci l'evasione" . Così la presidente del Consiglio Meloni nella prima ...e Pos, cosa sostiene Bankitalia . Bocciata anche la Flat tax . La ..."Le disposizioni in materia di pagamenti in contante rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese" ...Evasione Sicuramente quella dalla realtà:un governo che nasce con l'idea "renderemo più libere le persone" toglierà alle persone la libertà di pagare anche un caffè con la carta di credito ...