Samsung Galaxy A13 5G adesso con Android 13 e One UI 5 0

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le prestazioni del colosso di Seul nel lancio dell’aggiornamento ad13 sono state finora fenomenali. Nessun’altra azienda ha rilasciato l’aggiornamento stabile di13 su tanti telefoni come ha fatto l’OEM asiatico. Oggi, l’azienda sudcoreana ha distribuito l’aggiornamento ad13 sulA13 5G in vari Paesi europei. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento ad13 per ilA13 5G viene fornito con la versione del firmware A136BXXU2BVK3. L’upgrade porta la One UI 5.0 insieme alla patch di sicurezza di novembre 2022. Attualmente è in fase di lancio in Austria, Croazia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Svizzera, Repubblica Ceca e Regno Unito. Altri Paesi in tutto ...