Ultime Notizie Roma del 04-12-2022 ore 10 | 10

(Di domenica 4 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si qualifica ai quarti di finale del mondiale di Qatardove affronterà l’Olanda il prossimo 9 dicembre la nazionale albiceleste supera 21 l’Australia in un match disputato al ahmad Bin Ali Stadium di al Ryan per la squadra di Scaloni assegno metti al trentacinquesimo e Alvarez al cinquantasettesimo per gli autogol di Fernandez alla settantasettesimo il maltempo in primo piano i vigili del fuoco di Messina sono stati impegnati in una serie di interventi a causa delle forti piogge che sono cadute nella zona tirrenica da Novara di Sicilia a Milazzo allagamenti si sono registrati in particolare a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto Terme Vigliatore nella valle del metà e nei comuni vicini Dov’è la pioggia il fango hanno provocato molti disagi ...