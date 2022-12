LIVE Snowboardcross | Les Deux Alpes 2022 in DIRETTA | Josie Baff firma la prima vittoria in carriera Ora la finale di Omar Visintin

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:41TRIONFA A LESALPS!!! La diciannovenne australiana, vincitrice della medaglia d’oro agli Youth Olympic Games di Losanna 2020, con un granbatte la concorrenza trovando lain Coppa del Mondo della sua giovanissima. 11:37 E’ il momento della big final. Sarà battaglia tra le francesi Lea Casta e Chloe Trespeuch, la svizzera Aline Albrecht, e l’australiana. 11:36 Immediata caduta per l’elvetica Casanova, che deve accontentarsi dell’ottavo posto. Small final vinta dalla svizzera Siegenthaler, che ha dato vita ad un bel duello con l’americana Gulini. 11:32 Siamo giunti alle fasi finali di questa ...

LIVE Snowboardcross, Les Deux Alpes 2022 in DIRETTA: un ottimo Visintin approda in finale. Small final per Leoni