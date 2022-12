Calcio | Kylian Mbappé | “Vincere i Mondiali è la mia ossessione”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Mettere i puntini sulle i. La Francia ha vinto e convinto negli ottavi di finale dei2022 diin Qatar. La selezione allenata da Didier Deschamps, detentrice del titolo vinto quattro anni fa in Russia, si è imposta per 3-1 contro la Polonia e il grande protagonista dell’incontro è stato. Il calciatore del PSG ha realizzato una splendida doppietta e ha portato a cinque le realizzazioni in questa rassegna iridata, potendo vantare a soli 23 anni già nove marcature nella fase finale dei, facendo meglio di Cristiano Ronaldo (otto gol) ed eguagliando Leo Messi (nove gol). Numeri importanti di un grandissimo giocatore che, nel corso di questo campionato iridato, aveva deciso di non parlare alla stampa per concentrarsi al meglio nel proprio obiettivo. Oggi, ...