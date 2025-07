Assegnazioni provvisorie 2025 26 | novità per docenti e personale Ata

Scopri tutte le novità delle assegnazioni provvisorie 2025/26, un'occasione fondamentale per docenti e personale ATA di pianificare il proprio futuro professionale. Le modalità di presentazione delle domande si aggiornano, offrendo nuove opportunità e deroghe per i docenti vincolati, garantendo maggiore flessibilità e trasparenza. Approfondisci con noi le principali novità e preparati al meglio per questa importante fase del percorso scolastico.

Per l’anno scolastico 202526 le assegnazioni provvisorie introducono alcune novità, sia per i docenti che per il personale Ata. La modalità di presentazione delle domande varia in base alla categoria di appartenenza e alla tipologia di contratto. Restano invariati i requisiti previsti, ma per i docenti vincolati sono previste deroghe dettagliate che consentono comunque la . Assegnazioni provvisorie 202526: novità per docenti e personale Ata . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: docenti - assegnazioni - provvisorie - novità

Comandi docenti e dirigenti scolastici 2025/26, domande entro il 4 giugno. 150 unità previste. Tutte le novità con scadenze, criteri di selezione e regole per le assegnazioni. NOTA - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n.71700 del 9 maggio, delineando le modalità di individuazione e assegnazione di docenti e dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2025/26.

Assegnazioni provvisorie 2025/26: i docenti vincitori del concorso PNRR1 abilitati possono fare domanda con riserva, esclusi però dalle utilizzazioni [ecco le novità] Vai su Facebook

Assegnazioni Provvisorie Docenti 2025/26: Requisiti, Deroghe e Novità Vai su X

Assegnazioni provvisorie e utilizzi docenti e ATA a.s. 2025/26: tutte le novità operative [Schede guida]; Assegnazioni provvisorie, per i docenti ci sono alcune novità. Per gli Ata è prevista l'istanza cartacea.; Assegnazioni provvisorie docenti 2025: domande dal 14 al 25 luglio. Deroghe e precedenze. RISPOSTE AI QUESITI.